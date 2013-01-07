Кім Чен Ин розіслав північнокорейським дітям по кілограму цукерок

Про це повідомляє агентство Ренхап з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

За даними північнокорейського радіо, солодощі були доставлені літаками всім дітям не старше десяти років. За повідомленням державного радіо, жителі країни "зустрічали літаки з захопленням".

Аналітики Інституту економічних досліджень Сеула вважають що, акція Кім Чен Ина спрямована на підтримку іміджу "щедрого і дбайливого лідера країни", а також на зміцнення "культу особи молодого лідера".

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Традицію дарувати дітям цукерки на честь дня народження лідера країни заклав в 1980 році Кім Ір Сен. Раніше день народження вождя був у Північній Кореї державним святом, але день народження Кім Чен Ина, 8 січня, таким поки не оголошений, відзначає РІА Новини.