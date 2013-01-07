Кім Чен Ин розіслав північнокорейським дітям по кілограму цукерок
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин на честь свого дня народження розіслав всім дітям країни по одному кілограму цукерок за традицією, закладеною його дідом Кім Ір Сеном.
Про це повідомляє агентство Ренхап з посиланням на державні ЗМІ КНДР.
За даними північнокорейського радіо, солодощі були доставлені літаками всім дітям не старше десяти років. За повідомленням державного радіо, жителі країни "зустрічали літаки з захопленням".
Аналітики Інституту економічних досліджень Сеула вважають що, акція Кім Чен Ина спрямована на підтримку іміджу "щедрого і дбайливого лідера країни", а також на зміцнення "культу особи молодого лідера".
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Традицію дарувати дітям цукерки на честь дня народження лідера країни заклав в 1980 році Кім Ір Сен. Раніше день народження вождя був у Північній Кореї державним святом, але день народження Кім Чен Ина, 8 січня, таким поки не оголошений, відзначає РІА Новини.