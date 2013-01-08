У дев'ятиповерхівці серед ночі вибухнув газовий балон: є загиблі

У Росії дві людини загинули і дев'ять постраждали у вівторок вранці в житловому будинку в Новокузнецьку при вибуху та подальшому загорянні, повідомили РІА Новости.

Життю та здоров'ю потерпілих нічого не загрожує.

Вибух з подальшим спалахом стався в дев'ятиповерховому будинку на вулиці Радищева близько 4.08 за московським часом (2.08 за київським). Імовірно вибухнув газовий балон. Пожежу локалізовано. Постраждали чотири квартири.

Мешканці сусідніх квартир евакуйовані і розміщені в найближчому дитячому садку. "За списками, 32 людини евакуйовано. Багато розійшлись по родичах", - сказав співрозмовник агентства.

"Причини та обставини події уточнюються. Крім того, за рішенням губернатора Амана Тулєєва створена спеціальна комісія, яка перевіряє зараз стан під'їзду в цілому", - повідомляють в прес-службі обладміністрації.