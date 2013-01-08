Переможця лотереї з Чикаго отруїли ціанідом

Про це повідомили у відділі судово-медичної експертизи округу Кук, передає Lenta.ru.

46-річний Уруж Хан виграв джекпот у мільйон доларів влітку 2012 року, купивши квиток "моментальної лотереї".

Вручення символічного чека відбулося 26 червня, на урочистій церемонії були присутні дружина і дочка Хана, а також кілька друзів. Хан планував розплатитися з боргами і вкласти залишок у розвиток своєї хімчистки, проте помер менш ніж через місяць після отримання виграшу.

Тоді експертиза постановила, що смерть настала з природних причин, однак рідним це здалося підозрілим, і вони домоглися повторного дослідження. У його ході з'ясувалося, що переможець лотереї помер від отруєння ціанідом