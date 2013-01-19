Тяжко хворого Чавеса перевели в таємний бункер

Про це повідомив телеканал Univision з посиланням на свої джерела.

У переведенні взяли участь сотні агентів служб безпеки і медиків як кубинських, так і венесуельських, зазначає видання. Спочатку цей бункер призначався виключно для надання термінової медичної допомоги в разі необхідності Фіделю Кастро і розташований він в безпосередній близькості від його особистого підземного сховища.

За однією з версій, причиною такого кроку став намір влади уникнути постійних витоків інформації про стан здоров'я венесуельського лідера, а також для підготовки Чавеса до можливого ​​транспортування в Каракас.

Іспанське видання ABC також повідомляє про його проблеми з серцем, і що він нібито знепритомнів 5 січня і перебував у стані коми протягом чверті години. Після цього пацієнт кілька днів перебував в напівнепритомному стані.

За даними джерел Univision, стан Чавеса залишається критичним: він переніс інфаркт, серйозно втратив у вазі, у нього проблеми з дихальною системою. Джерело стверджує, що Чавес настільки блідий, що абсолютно виключається можливість його появи перед телекамерами. Натомість офіційна венесуельська влада повідомляє, що Чавес поступово відновлюється після хвороби, зауважує РІА "Новости".

За даними ABC, влада Куби хоче, щоб Чавес якомога швидше вступив на посаду президента. Спочатку церемонія була призначена на 10 січня, проте потім перенесена на невизначений термін, що викликало протести венесуельської опозиції. Після прийняття присяги Чавес міг би повернутися назад до Гавани і продовжити лікування, зазначає АВС.