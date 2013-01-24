У США жінкам дозволили брати участь в бойових операціях

Про нововведення в американській армії, можливо, офіційно оголосять вже сьогодні, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на представників Пентагону.

Скасувати заборону, що діє з 1994 року, було рекомендовано Комітетом начальників штабів Збройних сил США.

У Міністерстві оборони вважають, що жінки зможуть командувати деякими бойовими частинами американської армії, зокрема на рівні відділень і взводів, вже цього року. Вони зможуть брати участь у військових діях на полі бою як штатні бійці підрозділів, а не лише як медики і зв'язківці.

Обмеження залишиться в силі лише для елітних частин спецназу, керівництво якими здійснюватимуть виключно чоловіки.