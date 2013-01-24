У США жінкам дозволили брати участь в бойових операціях
09:13, 24 січня 2013Світ
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Міністр оборони США Леон Панетта ухвалив рішення повністю скасувати заборону на участь жінок у бойових операціях сухопутних військ.
Відомий плакат J. Howard Miller / Зображення з Вікіпедії
Про нововведення в американській армії, можливо, офіційно оголосять вже сьогодні, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на представників Пентагону.
Скасувати заборону, що діє з 1994 року, було рекомендовано Комітетом начальників штабів Збройних сил США.
У Міністерстві оборони вважають, що жінки зможуть командувати деякими бойовими частинами американської армії, зокрема на рівні відділень і взводів, вже цього року. Вони зможуть брати участь у військових діях на полі бою як штатні бійці підрозділів, а не лише як медики і зв'язківці.
Обмеження залишиться в силі лише для елітних частин спецназу, керівництво якими здійснюватимуть виключно чоловіки.
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