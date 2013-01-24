Естонія знайшла у себе мільйони фігурантів «списку Магнітського»
12:37, 24 січня 2013Світ
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В Естонії з'ясували, що через банки цієї країни російські чиновники-фігуранти "списку Магнітського" могли вивести близько $ 10 млн.
Всього через Естонію могли провести до 230 млн доларів / Фото: azerros.ru
Про це повідомляє Газету.ру з посиланням на Delfi.
За даними порталу, усього за допомогою естонських банків з бюджету Росії могли бути виведені близько $ 230 млн.
Тим не менше державна прокуратура Естонії вирішила не порушувати кримінальну справу на підставі наявної у неї інформації.
Розслідування про відмивання грошей фігурантами «списку Магністкого» ведуться також в Литві, Латвії, Швейцарії і на Кіпрі.
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