Естонія знайшла у себе мільйони фігурантів «списку Магнітського»

Про це повідомляє Газету.ру з посиланням на Delfi.

За даними порталу, усього за допомогою естонських банків з бюджету Росії могли бути виведені близько $ 230 млн.

Тим не менше державна прокуратура Естонії вирішила не порушувати кримінальну справу на підставі наявної у неї інформації.

Розслідування про відмивання грошей фігурантами «списку Магністкого» ведуться також в Литві, Латвії, Швейцарії і на Кіпрі.