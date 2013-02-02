"Газпром" обговорив створення підземних сховищ у Китаї

Крім того, на засіданні сторони розглянули різні технічні питання, пов'язані з організацією перспективних поставок російського природного газу в Китай, зазначається в повідомленні "Газпрому".

Зокрема, відбувся обмін думками з таких тем, як підготовка персоналу та науково-технічна співпраця. Повідомляється, що домовленості про продовження взаємодії сторін за цими напрямами співпраці досягнуті.

У грудні 2009 року були підписані базові основні умови постачань газу з Росії в Китай, нагадує РІА "Новости".

Раніше повідомлялося, що "Газпром" і CNPC підтвердили зацікавленість в реалізації проекту "Алтай", в рамках якого передбачається будівництво газопроводу із Західного Сибіру в Китай через західну ділянку російсько-китайського кордону. Однак саме будівництво розпочнеться тільки після укладення контракту купівлі-продажу газу з китайською стороною.