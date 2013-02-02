Кількість українських студентів у Польщі зросла вдвічі

Про це свідчить переданий УНІАН звіт польської освітньої організації "Перспективи", підготовлений на основі даних офіційної статистики.

Минулого навчального року в Польщі навчалися 24,3 тис. іноземних студентів зі 141 країни, що на 4 тис. осіб більше, ніж попереднього.

Окрім українців, у польських вишах було найбільше студентів із Білорусі (майже 3 тис.), Норвегії (близько 1,5 тис.), Іспанії (1,2 тис.) і США (майже 1 тис.).

Майже третина іноземних студентів вивчають у Польщі економіку, понад чверть - медицину, 11% - обрали технологічні спеціальності і 8% - соціальні науки.

Найпопулярнішими університетами серед іноземців виявилися Ягелонський у Кракові, Медичний у Познані, Варшавський і Медичний у Любліні.

У 2011/2012 році найбільше українських студентів навчалися в польській столиці - Варшаві (в 7 університетах понад 1,2 тис. студентів), а абсолютним лідером серед вишів виявилася Вища школа інформатики та менеджменту в місті Жешув, що знаходиться неподалік від кордону з Україною (понад 900 студентів).

Представник організації "Перспективи" Б‘янка Сивинська зазначила УНІАН, що офіційні дані щодо кількості іноземних студентів у 2012/2013 році будуть опубліковані найближчими місяцями, зауваживши, що, за неофіційними даними, їхня кількість зросте до близько 30 тис.

Співрозмовниця агентства сказала, що серед них може бути близько 10 тис. студентів із України.

"На зустрічі в польському посольстві ми отримали інформацію, що було видано саме стільки студентських віз, скільки з них буде насправді використано, побачимо", - зазначила вона.