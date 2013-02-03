Google вкладе 82 млн доларів у французькі ЗМІ

Корпорація Google погодилася виплатити 82 млн доларів французьким газетам і іншим виданням для підтримки їх цифрової видавничої справи у рамках підписаної 1 лютого угоди між компанією і урядом Франції, передає Los Angeles Times.

Згідно з повідомленням, інвестиція Google є частиною операції між компанією і урядом Франції, яка завершує спір з приводу того, що пошукова система повинна платити за фрагменти статті, які з'являються на Google пошуку.

Обидві сторони підписали договір після кількох місяців переговорів.

«Уряд Франції назвав дану угоду "щасливим укладенням", яке полегшить перехід преси у цифровий світ», - зазначається в повідомленні.

«За умовами угоди, Google створить новий фонд з роботи з французькими видавцями, щоб допомогти збільшити їх онлайн-доходи, використовуючи наші рекламні технології», - зазначається у повідомленні з посиланням на виконавчого голову Google Еріка Шмідта.

Водночас Франція є однією з кількох європейських країн, які висунули ідею стягувати з Google кошти, коли він використовує фрагменти тексту.

Також компанія Google попередила про те, що, якщо Франція упровадила плату, це може знизити французькі новини в результатах пошуку.