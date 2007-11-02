Ізраїль має намір прорити тунель під мусульманським кварталом Єрусалиму

Влада Ізраїлю має намір з`єднати підземним проходом тунелі, що йдуть уздовж Стіни плачу, та синагогу "Оель Іцхак", розташовану в мусульманському кварталі Єрусалиму, пише Ha`aretz.

Відповідний проект був запропонований Фондом спадщини Стіни Плачу, який займається єврейськими історичними і релігійними пам`ятками, що входять до комплексу Храмової гори.

Особливо наголошується, що широких підземних робіт з риття тунеля під мусульманським кварталом не буде. Будівельники мають намір провести тунель через місця вже існуючих археологічних розкопок. Тунель не торкнеться Храмової гори і пройде на сто метрів на захід від її.

Проект ще має дістати схвалення Ізраїльського управління старовини (IAA), представники якого вже заявили, що вважають це чудовою ідеєю, а також ізраїльських служб безпеки.

Тим часом арабські депутати Кнесету і представники мусульманського релігійного фонду Waqf, який займається збереженням мусульманських пам`яток на Храмовій горі, вже заявили свій протест. Мусульмани Єрусалиму не раз звинувачували Ізраїль в тому, що він веде підземні роботи на Храмовій горі з метою обрушити мусульманські мечеті, які розташовані там.

Лента.ру