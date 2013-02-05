Сирійська опозиція погодилася на переговори
Лідер Сирійської національної коаліції Ахмед Муаз аль-Хатіб висловив готовність провести переговори з віце-президентом країни Фаруком аль-Шараа.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія».
Аль-Хатіб пояснив, що вибір аль-Шараа зумовлений тим, що віце-президент є одним з небагатьох у керівництві країни, чиї руки «не забруднені кров'ю».
Лідер СНК також заявив, що якщо правлячий режим розглядає можливість політичного рішення конфлікту, в опозиції «немає причин закривати двері» для переговорів. При цьому він наголосив, що СНК наполягає на неодмінній відставці президента Башара Асада.
Раніше Сирійська національна коаліція послідовно відмовлялася від будь-яких пропозицій про переговори з режимом Башара Асада. Аль-Хатіб зазначив, що опозиціонери зайняли більш гнучку позицію через ускладенення ситуації, зокрема, вкрай тяжке гуманітарне становище в країні, передає Лента.ру.