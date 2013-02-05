Сирійська опозиція погодилася на переговори

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія».

Аль-Хатіб пояснив, що вибір аль-Шараа зумовлений тим, що віце-президент є одним з небагатьох у керівництві країни, чиї руки «не забруднені кров'ю».

Лідер СНК також заявив, що якщо правлячий режим розглядає можливість політичного рішення конфлікту, в опозиції «немає причин закривати двері» для переговорів. При цьому він наголосив, що СНК наполягає на неодмінній відставці президента Башара Асада.

Раніше Сирійська національна коаліція послідовно відмовлялася від будь-яких пропозицій про переговори з режимом Башара Асада. Аль-Хатіб зазначив, що опозиціонери зайняли більш гнучку позицію через ускладенення ситуації, зокрема, вкрай тяжке гуманітарне становище в країні, передає Лента.ру.