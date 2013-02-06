Японія оголосила попередження про цунамі

Як пише РІА Новости, попередження діє для всього тихоокеанського узбережжя країни від північного Хоккайдо до південної префектури Окінава. За оцінками фахівців, висота хвилі, яка досягне берегів Японії, не перевищить 0,5 метра. Землетрус магнітудою 8,0 відбувся в середу в Тихому океані неподалік від острова Макірі, що входить до складу Соломонових островів.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 348 кілометрах на схід від міста Кіракіра і залягав на глибині 33 кілометрів. За годину до цього в цьому ж районі стався землетрус магнітудою 6,3. Через Соломонові острови проходить Тихоокеанський "вогненний пояс" - смуга вулканів і тектонічних розломів завдовжки 40 тисяч кілометрів. Він опоясує Тихий океан, пролягаючи уздовж узбережжя Південної і Північної Америки до південної частини Аляски, потім повертає до Японії, Філіппін і Індонезії і завершується в районі острова Нова Гвінея, Нової Зеландії і південно-західної Океанії.