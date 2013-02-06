ЗМІ: Бельгійська пошта випустила «шоколадні» марки

Любителі шоколаду зможуть з 25 березня придбати блок з п'яти марок для міжнародної кореспонденції за 6 євро 20 сантимів. Хоча марки з шоколадним запахом випускаються не вперше, поєднання цього смаку та аромату стало новинкою.

"Шоколадний смак був доданий до основи марки, що клеїться, у вигляді ефірних масел какао, який відчувається при злизування. Фарба також має аромат шоколаду", - йдеться в заяві Пошти, передають РІА «Новости».

На марках зображений шоколад різних форм і розмірів: у гранулах, в шматочках і у вигляді шоколадної маси. За словами представників Пошти, було непросто домогтися "правильного смаку і запаху" гіркого шоколаду, над яким спільно працювали фахівці з Бельгії, Німеччини, Нідерландів та Швейцарії.

Добавки, що поліпшують смак марок, не рідкість. Так, наприклад, в Китаї раніше були випущені марки зі смаком свинини в кисло-солодкому соусі, а в Німеччині - зі смаком морозива.