9-річна дівчинка народила

Немовля важить 2,7 кілограма, його зріст вже становить 50 сантиметрів, мама і донька почуваються задовільно. Пологи відбулися наприкінці січня, але відомо про це стало тільки тепер.

Тим часом, до розслідування обставин цієї справи вже підключилися правоохоронні органи. На думку прокуратури Халіско, може йтися про згвалтування та сексуальні домагання до неповнолітньої.

За попередніми даними, батьком дитини міг бути 17-річний юнак, пошуки якого тепер активно веде поліція, передає РІА "Новости".