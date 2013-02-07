Японія має намір досягти прогресу в питанні Курильських островів

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе в традиційному виступі на щорічному загальнонаціональному з'їзді за повернення "північних територій", який проходить в Японії 7 лютого, заявив, що має намір домогтися прогресу в переговорах з Росією з територіального питання. "Уряд має намір твердо просувати переговори для того, щоб домогтися прогресу і прийти до остаточного рішення (проблеми), визначивши приналежність чотирьох північних островів і уклавши з Росією мирний договір", - цитує слова прем'єра агентство Кіодо.

Як пише РІА Новости, Абе відзначив також, що в лютому колишній глава уряду Японії Есіро Морі відправиться в Росію як спецпосланник. Його поїздка повинна буде підготувати грунт для візиту прем'єр-міністра до Росії навесні цього року.

"День північних територій" відзначається в Японії 7 лютого - у річницю підписання з Росією двостороннього Трактату 1855 року про торгівлю і кордони, яким Японії відійшли Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї. Повернення островів Токіо поставив умовою укладення мирного договору з РФ, який по закінченні Другої світової війни так і не був підписаний. У 1956 році СРСР і Японія підписали спільну декларацію, в якій Москва погоджувалася розглянути можливість передачі Японії двох островів у випадку укладення мирного договору.

Радянська сторона розраховувала поставити на цьому крапку, Японія ж вважала операцію лише частиною вирішення проблеми, не відмовляючись від претензій на всі острови. Подальші переговори ні до чого не привели. Позиція Москви полягає в тому, що острови увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни і суверенітет РФ над ними, що має відповідне міжнародно-правове оформлення, сумніву не підлягає.