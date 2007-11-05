Польща переходитиме на контрактну армію

Польща поступово обмежуватиме укомплектовування своєї армії призовниками. Наступного року планується обмеження числа призовників на 27 тис. Про це заявив Міністр національної оборони Польщі Александр Щигло.

Як передає "Polskie Radio", він відзначив, що пріоритетом буде професіоналізація польської армії. "Йдеться про те, щоб з 1 січня 2013 року жодна молода людина не була змушена служити в армії всупереч своєму бажанню", – сказав Міністр національної оборони.

Сьогодні стартує загальнопольська акція з промоції контрактної служби у Війську польському. У більш ніж 40 містах відкриються інформаційні пункти, де військові фахівці консультуватимуть майбутніх призовників.

ЛігаБізнесІнформ