Серп і молот зникли з партквитків компартії Франції

Про це повідомляє РІА «Новости” з посиланням на французькі ЗМІ.

З'їзд пройшов 7-10 лютого, в останній день активісти 100% голосів переобрали національним секретарем 55-річного сенатора від Парижа П’єра Лорана, який очолює партію з 2010 року.

Обрання лідера при цьому привернуло значно менше уваги, ніж нововведення, про яке стало відоме на другий день з'їзду. Керівник однієї з паризьких секцій партії Еммануель Дан Тран заявив у інтерв'ю радіостанції France Info, що вся партія "шокована" зникненням з партійних квитків серпа і молота - традиційного символу єдності пролетаріату і селянства. Натомість на картці зображена п'ятикутна зірка "Європейських лівих" - європейської партії, яку також очолює П.Лоран.

Партійний лідер у відповідь назвав незадоволеного соратника "комуністом, який вже декілька років вороже налаштований до орієнтирів партії". П.Лоран зазначив, що серп і молот - "це символ, який існував і продовжує використовуватися на маніфестаціях, але не відображає те, чим є партія сьогодні". Він навіть продемонстрував журналістам квиток Компартії Франції 1944 року, на якому емблема серпа і молота також відсутня.

Компартія Франції входить до виборчого блоку "Лівий фронт", який на президентських виборах у 2012 році представляв один з лідерів "Лівої партії" Жан-Люк Меланшон. Популярний політик, Ж.-Л. Меланшон посів у першому турі четверте місце з 11,1% голосів, у п'ять разів поліпшивши результат його попередниці — екс-лідера компартії Марі-Жорж Бюффе, яка набрала в 2007 році 1,93% голосів. У нижній палаті парламенту — Національних зборах — комуністам належить 7 місць з 577, а в сенаті — 19 з 348.