Помер екс-голова Газпрому

17:36, 11 лютого 2013
Світ
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Екс-голова "Газпрому" Рем В‘яхірєв помер на 79-му році життя.

Рем Вяхирєв / Фото: Tltgorod.ru

Про це повідомляє РІА "Новости", посилаючись на джерела в газовій галузі.

З 2001 по 2002 рік - голова Російського газового товариства.

У червні 2002 року був призначений радником Дмитра Медведєва, який тоді обіймав посаду першого заступника керівника адміністрації Президента Росії.

Обов'язки радника Р.В‘яхірєв виконував на громадських засадах.

ВАТ "Газпром" - найбільша газова компанія в світі. Основні напрямки діяльності - геологорозвідка, видобуток, транспортування, зберігання, переробка і реалізація газу та інших вуглеводнів.

Російське акціонерне товариство "Газпром" створено указом Президента РФ Бориса Єльцина від 5 листопада 1992 року й постановою ради міністрів від 17 лютого 1993 року на базі державного газового концерну "Газпром". Головою правління РАТ "Газпром" був призначений Р.В‘яхірєв.

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