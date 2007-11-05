Уряд Польщі пішов у відставку

Уряд Ярослава Качиньського пішов у відставку, передає РІА Новости

Церемонія проходить в президентському палаці у Варшаві.

Президент Польщі Лех Качиньський (брат-близнюк Ярослава Качиньського) повідомив, що офіційно прийме відставку уряду "через дві-три години, після виступу прем`єр-міністра в Сеймі".

Міністри в уряді Качиньського виконуватимуть свої обов`язки до формування нового уряду країни.

У Польщі у понеділок відкриється перше засідання нового парламенту країни.

Згідно указу президента Польщі Леха Качиньського, перше засідання Сейму (нижня палата парламенту) почнеться в 15.00 за місцевим часом. Сенат (верхня палата) збереться того ж дня увечері в 18.00.

Згідно з офіційними даними Державної виборчої комісії (ДВК) Польщі, на дострокових виборах в Сейм, що пройшли 21 жовтня, перемогла опозиційна ліберальна "Громадянська платформа" (PO) Ц 41,51 %. На другому місці - правляча консервативна партія "Право і справедливість" (PIS) з 32,11 %. Третю позицію займає виборчий блок "Ліві і демократи" (LID) - 13,15 %. До парламенту також пройшла Польська селянська партія (PSL) - 8,91 %.

Таким чином, в новому Сеймі Польщі у PO - 209 мандатів, 166 місць одержав PIS, LID - 53 депутати, PSL - 31, німецька національна меншина - 1 мандат.

Лідером партії, що перемогла, "Цивільна платформа" є Дональд Туск (Donald Tusk), який, як очікується, стане новим главою уряду Польщі.

Туск веде інтенсивні переговори з головою Польської селянської партії Вальдемаром Павляком (Waldemar Pawlak) про формування нового коаліційного уряду країни. Передбачається, що в новому складі уряду Павляк стане віце-прем`єром і міністром економіки.

"Громадянська платформа" і Польська селянська партія мають в сумі 240 депутатських мандатів в новому парламенті. Для затвердження уряду потрібен 231 голос.