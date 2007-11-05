Грузинські олігархи підтримали Саакашвілі

Увечері 5 листопада представники ділових кіл Грузії ухвалили звернення щодо ситуації в країні.

Як повідомляє ИА "Новости-Грузия", документ був прийнятий на зустрічі провідних грузинських бізнесменів, яка пройшла в готелі "Шератон Метехи Палас" в Тбілісі. Свої підписи під зверненням поставили близько 60 власників і керівників крупних грузинських банків, компаній і фірм.

У своєму зверненні бізнесмени закликають опозицію берегти стабільність, досягнуту в країні, і висловлюють підтримку політиці президента Грузії Михайла Саакашвілі.

"Сьогодні багато говорять про вибори, що наближаються, і в цих розмовах помітні популістські нотки. До нашого здивування, жодна політична сила поки не вважає потрібним спробувати конкурувати з урядовою командою в справі сприяння економічному зростанню, подальшої дерегуляції бізнес-середовища і інтеграції Грузії в світові економічні процеси. Вони поки не намагаються протиставити свої досягнення успіхам, досягнутим владою, і спадковості економічного курсу, запропонованого керівництвом", - заявляють автори звернення.

Підприємці висловили надію на продовження політичного і економічного курсів уряду і президента.

Нагадаємо, що 2 листопада об`єднана опозиція Грузії почала біля будівлі парламенту мітинг протесту з вимогами призначення дострокових виборів і відставки Саакашвілі.

Лента.ру