Китайські військові божаться, що кібершпигуни діють без їхньої підтримки

У вівторок американська компанія Mandiant, що спеціалізується на питаннях кібербезпеки, опублікувала звіт, в якому стверджувалося, що хакерські атаки на американські компанії здійснює підрозділ Народно-визвольної армії Китаю - військова частина № 61398, дислокована в районі Шанхаю.

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"Китайське законодавство забороняє будь-яку діяльність, що підриває безпеку в кіберпросторі, уряд КНР бореться з такими порушеннями", - йдеться в опублікованій у середу заяві представника Народно-визвольної армії Китаю Гена Яньшена, передає РІА "Новости".

У повідомленні йдеться, що подібні звинувачення - "безпідставні" і базуються лише на тому, що використовувана хакерами IP-адреса знаходиться в Китаї. "Кібератаки - транснаціональні й анонімні, джерело їхнього походження найчастіше важко виявити", - сказав представник відомства, наголосивши, що "китайські військові ніколи не підтримували діяльність хакерів".