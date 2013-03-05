В організації замаху на художнього керівника Большого театру підозрюють соліста балету

Про це повідомило РІА «Новости» джерело в правоохоронних органах Москви.

"На даний момент у слідства є докази того, що даний напад було замовлено Дмитриченком, мотиви з'ясовуються", - сказав співрозмовник агентства.

У свою чергу в прес-службі столичного главку МВС поки не коментують інформацію про замовника даного злочину.

"На даний момент в рамках розслідування кримінальної справи затримано трьох осіб, роль кожного з них буде визначена під час слідства", - додав співрозмовник.

Напад на С.Філіна, що став одним з найбільш резонансних злочинів у сфері мистецтва за останній час, відбувся 17 січня в Москві. Невідомий хлюпнув йому, імовірно, сірчаною кислотою в обличчя - Філін потрапив до лікарні з опіками обличчя третього ступеня та опіком очей.

Столичний главк МВС раніше повідомив, що сьогодні поліція провела обшуки в провідного соліста Великого театру П.Дмитриченка в рамках розслідування справи. Найближча вистава, в якій задіяний артист - балет "Спляча красуня" - запланований на 16 березня.

Раніше в МВС повідомили про затримання ймовірного безпосереднього виконавця нападу - Юрія Заруцького. За даними прес-центру відомства, Ю.Заруцький був затриманий співробітниками кримінального розшуку МВС РФ спільно з територіальними органами внутрішніх справ в Ромашовському районі Тверської області і найближчим часом його доставлять до Москви.

За даними МВС, в рамках цієї справи затримано трьох осіб – П.Дмитриченко, Ю.Заруцький і водій Андрій Ліпатов.