КНДР розірвала пакт про ненапад з Південною Кореєю
11:17, 08 березня 2013Світ
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Північна Корея скасовує пакт про ненапад з Південною Кореєю.
КНДР відреагувала на нові санкції ООН / Фото: Peacekeeper.ru
Офіційний Пхеньян оголосив про це після того, як Рада безпеки ООН ухвалила нові санкції проти КНДР – у відповідь на третє ядерне випробування, проведене 12 лютого, повідомляє Радіо Свобода.
Комітет КНДР з мирного возз'єднання Кореї заявив, що Північ скасовує «всі договори про ненапад» з Південною Кореєю, яку підтримує США. КНДР також заявляє, що лінію екстреного зв’язку з Сеулом переріжуть.
Північна Корея погрожує попереджувальним ядерним ударом по Сполучених Штатах. Білий дім висловив переконання, що США можуть захистити себе від балістичних ракет КНДР.
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