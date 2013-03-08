КНДР розірвала пакт про ненапад з Південною Кореєю

Офіційний Пхеньян оголосив про це після того, як Рада безпеки ООН ухвалила нові санкції проти КНДР – у відповідь на третє ядерне випробування, проведене 12 лютого, повідомляє Радіо Свобода.

Комітет КНДР з мирного возз'єднання Кореї заявив, що Північ скасовує «всі договори про ненапад» з Південною Кореєю, яку підтримує США. КНДР також заявляє, що лінію екстреного зв’язку з Сеулом переріжуть.

Північна Корея погрожує попереджувальним ядерним ударом по Сполучених Штатах. Білий дім висловив переконання, що США можуть захистити себе від балістичних ракет КНДР.