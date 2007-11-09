Екс-прем`єр Пакистану опинилася під домашнім арештом

Пакистанська влада підтвердила факт того, що будинок екс-прем`єра Пакистану, відомого опозиційного політика Беназір Бхутто блокований поліцією, повідомив журналістів міністр інформації Тарік Азіз.

Раніше представники прес-служби Партії пакистанського народу (ППН) повідомили журналістів, що власті Пакистану узяли під домашній арешт Бхутто.

За словами Азіза, Бхутто офіційно не знаходиться під домашнім арештом, проте їй не буде дозволено провести мітинг протесту, який вона планувала провести у п`ятницю, повідомляє РІА Новости.

"Ми не дозволимо будь-кому з політичних лідерів проводити які-небудь масові виступи в умовах режиму надзвичайного стану", - заявив Азіз.

Представники прес-служби раніше також сказали, що будинок Бхутто в Ісламабаді оточений поліцейським спецназом і армійськими підрозділами. За їх даними, Бхутто не дозволено залишати свій будинок, також до неї не дозволяють проходити її прихильникам.

ППН повідомила раніше, що в ніч на п`ятницю поліція затримала близько 5 тисяч активістів партії. ППН пов`язує це рішення з наміром Бхутто провести масовий мітинг протесту проти введення в країні режиму надзвичайного стану в місті Равалпінді, розташованому в безпосередній близькості від пакистанської столиці Ісламабад.

Всього, за оцінками опозиціонерів, загальне число арештованих представників опозиційних партій за останні декілька днів перевищило 8 тисяч чоловік. Влада визнає арешти політичних опозиціонерів, проте не повідомляє точні цифри затриманих.

У Пакистані з 3 листопада був оголошений режим надзвичайного стану, відправлений у відставку голова Верховного суду, припинена дія конституції, відключені від мовлення недержавні інформаційні телеканали, до столиці Пакистану Ісламабаду і кількох інших міст введені війська. Власті пояснюють введення НС активізацією бойовиків-ісламістів у прикордонних з Афганістаном районах і зростанням числа терористичних актів.

Бхутто, яка протягом останніх восьми років проживала в еміграції, прибула на батьківщину 18 жовтня. Через декілька годин після прильоту на її кортеж було здійснено напад, в результаті якого близько 140 чоловік загинули і більше 500 були поранені. Проте Бхутто заявила, що має намір залишитися в країні і брати участь в майбутніх парламентських виборах.

Вона виступила проти рішення військового президента країни генерала Первеза Мушаррафа оголосити режим надзвичайного стану, назвавши його "неконституційним".

Діючий президент Пакистану Мушарраф 6 жовтня здобув перемогу на президентських виборах, але Верховний суд країни ухвалив, що офіційні результати будуть оприлюднені тільки після того, як судді завершать розгляд скарги двох кандидатів від опозиції, на думку яких діючий президент генерал Мушарраф не мав права переобиратися, зберігши за собою пост командувача армією.