ЗМІ: Парламент Грузії поставив хрест на дипвідносинах з Росією

У Грузії вперше за півроку протистояння між президентом Михайлом Саакашвілі та прем'єром Бідзіною Іванішвілі опоненти дійшли згоди з важливого питання. Парламент Грузії одноголосно прийняв резолюцію "Про основні напрями зовнішньої політики", в якій підтвердив курс щодо вступу в НАТО і ЄС. Більш того, в документ включений пункт, який, по суті, виключає відновлення дипвідносин Грузії з Росією: це може поставити хрест на швидкій нормалізації ситуації між Москвою та Тбілісі, повідомляє Комерсант.

Голосування по резолюції "Про основні напрями зовнішньої політики" пройшло в кінці минулого тижня. Документ підтримали всі 96 присутніх членів парламенту, проявивши тим самим одностайність, раніше не властиву депутатам від прем'єрської коаліції "Грузинська мрія" і президентського "Єдиного національного руху" (ЄНР).

Головними завданнями зовнішньої політики Грузії оголошуються "створення гарантій її безпеки; захист незалежності, суверенітету; деокупація територій і відновлення територіальної цілісності у міжнародно-визнаних кордонах". Вступ до НАТО і ЄС - як і раніше "основні пріоритети". Згідно з резолюцією, Грузія буде вести переговори з НАТО і ЄС "про модальності і терміни" повноправного членства. Поки ж вона має намір "продовжити участь у міжнародних миротворчих, поліцейських і цивільних операціях".

З 19 пунктів документа Росія прямо або побічно згадується в трьох. Так, Тбілісі буде вести діалог з Москвою з метою "врегулювання конфлікту, встановлення добросусідських стосунків і їх розвитку". Передбачається, що процес буде йти в рамках "міжнародних механізмів в Женеві і в двосторонньому форматі". Але головне - резолюція, по суті, забороняє відновлювати дипломатичні відносини з РФ. "У Грузії не може бути дипвідносин з державами, які визнають незалежність Абхазії і Цхінвальського регіону / Південної Осетії", - йдеться в документі. Цей же пункт виключає можливість вступу Грузії "у військово-політичні чи митні союзи" з такими державами. Депутати не приховують, що мова йде про СНД, Митний і Євразійський союзи.

Після прийняття резолюції задоволення демонстрували обидві сторони. "Від імені меншості хочу висловити задоволення в зв'язку з документом, за який ми всі проголосували", - заявив віце-спікер від ЄНР Георгій Барамідзе, визнавши, що документ - "результат взаємних поступок і компромісів". "Це дуже важливе і позитивне явище в політичному житті Грузії, оскільки парламентська меншість і більшість зуміли домовитися про один документ", - підтримала його глава МЗС Майя Панджікідзе.