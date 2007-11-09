Грузинська опозиція висуне єдиного кандидата на позачергових виборах

Об`єднана опозиція висуне єдиного кандидата на позачергових виборах Президента Грузії, призначених на 5 січня 2008 року.

Як передає ІА «Новини-Грузія», про це заявив один з лідерів Республіканської партії Грузії Тінатін ХІДАШЕЛІ.

«Природно, ми висунемо єдиного кандидата. Ми вже почали проведення консультацій про шляхи обрання єдиного кандидата. Я не думаю, щоб це було серйозною проблемою для нас», - повідомила Т.ХІДАШЕЛІ.

За її словами, в консультаціях беруть участь 10 опозиційних партій і політичних рухів: «Національний форум», «Свобода», Консервативна партія, Лейбористська партія, «Рух за єдину Грузію», Республіканська партія, «Шлях Грузії», «Картулі дасі», «Ми самі», «Партія народу», а також депутат парламенту Грузії Леван ГАЧЕЧІЛАДЗЕ і колишній держміністр Грузії з врегулювання конфліктів, член правління НВО «Інститут рівноправ`я» Георгій ХАІНДРАВА.

М.СААКАШВІЛІ увечері 8 листопада оголосив про проведення дострокових президентських виборів 5 січня 2008 року. Одночасно М.СААКАШВІЛІ запропонував провести плебісцит стосовно дати проведення парламентських виборів. Глава держави також пообіцяв, що в найближчий день буде скасований режим надзвичайного стану.

Як повідомлялося, 7 листопада в Тбілісі поліція розігнала багатотисячний мітинг опозиції біля будівлі парламенту, після чого Президент Грузії М.СААКАШВІЛІ ввів у країні надзвичайний стан на 15 днів. Декрет Президента вводить тимчасові обмеження на проведення демонстрацій і маніфестацій, а також отримання і поширення інформації. На час дії НС на території країни всі телекомпанії і радіостанції Грузії, окрім Громадського телебачення, припиняють інформаційні випуски. Крім того, збір і поширення інформації забороняється всім електронним і друкованим ЗМІ.

8 листопада, виступаючи з телезверненням до нації, М.СААКАШВІЛІ пообіцяв найближчими днями відмінити надзвичайний стан, оскільки "ситуація швидко стабілізується".