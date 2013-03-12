Прихильники виходу Німеччини з єврозони згуртувались у партію

Установчий з'їзд партії має відбутися цього тижня у Франкфурті-на-Майні.

Засновники партії заявляють, що незадоволені нинішнім станом речей, коли жодна з представлених у Бундестазі партій навіть не ставить під сумнів необхідність присутності Німеччини в єврозоні. Їх також дратує, що ФРН витрачає десятки мільярдів євро на підтримку економік півдня Європи, які переживають серйозну кризу.

Професор економіки Гамбурзького університету Бернд Люке в інтерв'ю «Німецькій хвилі» заявив, що «єдина валюта не тільки не допомагає Європі вийти з кризи, вона поступово руйнує економіку континенту». Тому «Альтернатива для Німеччини» пропонує або повернутися до німецьких марок, або створити єдину валюту з фінами, голландцями та австрійцями. Навіть економіка Франції для них недостатньо стабільна для такого союзу.

Як пише The Daily Telegraph, черговим приводом для критики чинної влади з боку «Альтернативи для Німеччини» може стати підписання Ангелою Меркель пакету фінансової допомоги для Кіпру. У новій партії заздалегідь назвали помилкою «порятунок брудних грошей російських олігархів», маючи на увазі збереження капіталів на Кіпрі.

За оцінками соціологів, програма «Альтернативи для Німеччини» має непогані шанси отримати підтримку громадян країни. Як мінімум чверть всіх німців готові розглянути можливість відмови від євро і повернення до марки.

Раніше партії євроскептиків в Німеччині великої популярності не мали, що почасти викликано історичним несприйняттям будь-яких форм націоналізму, зауважує Лента.ру. Однак на тлі економічних проблем в Європі дедалі більше німців не бачать нічого поганого в певному відокремленні.

При цьому «Альтернатива для Німеччини» не виступає за розпуск Євросоюзу, називаючи цю організацію корисної для своєї країни. Однак участь ФРН в єврозоні в новій партії вважають неприйнятною.