Аль-Каїда готується повторити у США події 11 вересня

Терористична організація "Аль-Каїда" готується повторити у Сполучених Штатах сумнозвісні події 11 вересня 2001-го. Про це попереджає Федеральне бюро розслідувань.

Слідчі отримали попередження про заплановану на Різдво низку вибухів. Мішенями, за задумом "Аль-Каїди", знову маються стати великі торговельні центри, але тепер - у Лос-Анджелесі та Чикаго. ФБР вже направило попередження в усі штати. А ескперти перевіряють отримані попередження, і поки закликають не панікувати.

5 канал