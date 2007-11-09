Аль-Каїда готується повторити у США події 11 вересня
14:19, 09 листопада 2007Світ
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ФБР стали відомі плани терористів
Терористична організація "Аль-Каїда" готується повторити у Сполучених Штатах сумнозвісні події 11 вересня 2001-го. Про це попереджає Федеральне бюро розслідувань.
Слідчі отримали попередження про заплановану на Різдво низку вибухів. Мішенями, за задумом "Аль-Каїди", знову маються стати великі торговельні центри, але тепер - у Лос-Анджелесі та Чикаго. ФБР вже направило попередження в усі штати. А ескперти перевіряють отримані попередження, і поки закликають не панікувати.
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