У Південній Кореї повернули заборону на міні-спідниці

Повідомляється, що постанова, що забороняє міні-спідниці та інші види "непристойною одягу", була прийнята на урядовому засіданні під головуванням нового президента Південної Кореї Пак Кин Хе. Порушникам нового закону, який вступить в дію 22 березня 2013, загрожуватиме штраф у 50 тисяч вон (близько $ 45), повідомляє Голос Росії.

Газета The Korea Times відзначає, що південнокорейська громадськість прийняла новий закон у штики. На думку жителів, він повертає країну у 1970-ті роки, коли президентом був батько нинішньої глави держави, Пак Чон Хі. У ту епоху теж діяв суворий дрес-код: поліція виловлювала і призначала штрафи дівчатам в міні-спідницях, насильно стригла чоловіків з довгим волоссям і влаштовувала облави на підпільні клуби, де слухали рок-н-рол.

Після вбивства Пак Чон Хі в 1979 році послідувала лібералізація влади країни, яка перестала стежити за виконанням законів про захист моральності, але остаточно їх скасували тільки в листопаді 2006 року.