Качиньський призначив Туска прем`єром Польщі

Президент Польщі Лех КАЧИНЬСЬКИЙ сьогодні призначив новим прем`єр-міністром країни Дональда ТУСКА, лідера партії "Громадянська платформа", що перемогла на недавніх парламентських виборах.

Як передає РІА «Новости», офіційна церемонія призначення пройшла в президентському палаці у Варшаві в Гетьманському залі.

Д.ТУСК заявив, що формування нового коаліційного уряду Польщі буде завершено, найімовірніше, до 14 листопада, коли буде відновлено засідання Сейму (нижньої палати парламенту) Польщі.

Д.ТУСК поінформував Президента про те, що 10 листопада на засіданні Національної ради "Громадянської платформи" (PO) буде ухвалено рішення про створення коаліції з Польською селянською партією (PSL). Того ж дня аналогічне рішення повинна ухвалити Вища рада PSL.

Д.ТУСК веде інтенсивні переговори з головою PSL Вальдемаром ПАВЛЯКОМ про формування нового коаліційного уряду країни. Передбачається, що в новому складі кабінету міністрів В.ПАВЛЯК стане віце-прем`єром і міністром економіки.