В ООН представили резолюцію про скасування смертної кари в усьому світі

У третьому комітеті Генеральної Асамблеї ООН делегація Габону від імені 80 держав-співавторів офіційно представила проект резолюції про введення мораторію на смертну кару. Цей документ було підготовлено за ініціативи делегацій Італії та Португалії, повідомляє ИТАР-ТАСС.

У проекті наголошується, що застосування смертної кари ображає людську гідність, а мораторій на її застосування сприятиме повнішому здійсненню й прогресивному розвитку прав людини.

"На сьогоднішній день немає ніяких переконливих доказів того, що смертна кара є чинником стримування", - підкреслюється в документі. Його автори звертають увагу на те, що будь-які помилки або недоліки системи правосуддя мають необоротний і непоправний характер.

Представляючи проект резолюції, делегат Габону підкреслив, що на сьогоднішній день 130 держав відмовилися від смертної кари, якщо не на законодавчому рівні, то на практиці, й лише 25 країн світу вдаються до виконання смертних вироків.

Тим часом, ініціатива ухвалення мораторію на смертні вироки не знаходить широкої підтримки в ООН. Проти ухвалення запропонованого проекту резолюції виступає цілий ряд держав-членів Організації, зокрема США, Китай, Єгипет і Сінгапур.

Очікується, що наступного тижня резолюція буде винесена на голосування.