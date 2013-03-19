На АЕС «Фукусіма» відключилося електропостачання охолодження сховищ

Чотири паливосховища пошкодженої в березні 2011 року цунамі японської атомної електростанції «Фукусіма» протягом більш ніж 15 годин залишалися без прісної води для їх охолодження через відключення електроенергії. Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на АР.

У компанії-операторі станції - Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) - заявили, що намагаються відновити зламаний генератор. Там сказали, що температура в резервуарах незначно зросла, але перебуває набагато нижче безпечного рівня в 65 градусів за Цельсієм і може залишатися такою без охолодження як мінімум чотири дні.

На випадок, якщо усунути проблему за допомогою ремонту не вдасться, готується резервна система охолодження, повідомив співробітник TEPCO Масаюкі Оно.

«На худий кінець у нас є резервна система упорскування води», - сказав він.

У TEPCO запевнили, що реактори АЕС аварія не зачепила.