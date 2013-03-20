У столиці Туреччини сталося два теракти

Їх ціллю стали міністерство юстиції і штаб-квартира правлячої Партії справедливості і розвитку / ПСР /. Як повідомив сьогодні телеканал Сі-Ен-Ен Тюрк, поряд з входом в міністерство були підірвані гранати, а будівлю ПСР було обстріляно. Поранення отримала одна людина, завдано матеріальних збитків, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Місцеві ЗМІ звертають увагу на те, що диверсії в турецькій столиці відбулися напередодні святкування в четвер курдського Нового року.

Очікується, що лідер забороненої Робітничої партії Курдистану / РПК / Абдуллах Оджалан, що відбуває довічний термін тюремного ув'язнення, виступить з мирною ініціативою про припинення вогню і з закликом виведення бойовиків РПК з турецької території.

Непримиренні курдські екстремісти намагаються зірвати можливе укладення мирної угоди уряду і РПК про припинення збройного конфлікту між курдськими сепаратистами й урядовими військами, який триває майже 30 років.