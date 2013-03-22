Екс-міністр: Росія не купуватиме кіпрські активи

Так вважає екс-міністр фінансів РФ Олексій Кудрін.

"Фінансові установи мають невідому ціну, швидше за все, такої ціни вже немає. Оскільки будь-який ажіотаж та відтік з цих банків після їх відкриття вже створює великі ризики для цих фінансових інститутів, а деякі з них вже мають негативний капітал, з цього пакету буде капіталізація здійснюватися. З родовищами і телекомами у мене занепокоєння, що за три-п'ять днів такі питання не вирішити", - сказав Кудрін в телеінтерв'ю.

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Він пояснив, що Росія не має достовірної оцінки цих активів з урахуванням того, що буде наступного тижня після закінчення банківських канікул, коли не здійснювалися операції на Кіпрі.

"Тому сьогодні погодитися на якусь підтримку, не знаючи точної інформації про вартість цих активів або їх майбутньому - це ризикований крок, і я думаю, Росія на нього навряд чи піде", - цитує РІА "Новости".