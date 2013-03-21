ЗМІ: Медведєв обурився, що Європа не повідомила Росії план порятунку Кіпру

Мєдвєдєв назвав плани ЄС щодо порятунку Кіпру «м’яко кажучи дивними,…абсурдними…безглуздими», пише Тиждень.ua з посиланням на The EUobserver.

«Ситуація непередбачувана і суперечлива. Її (модель порятунку) переглядали вже кілька разів. Сьогодні я зайшов в Інтернет і побачив інший план В, або С, або будь-який інший план», - заявив Мєдвєдєв.

Він дорікнув інституціям ЄС за нездатність належним чином повідомити про своє рішення Москві.

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Медведєв процитував неназваних російських «євроскептиків», які кажуть: «Криза євро зміцнила ідеї, що у 21-му столітті Європа знаходиться в занепаді...що європейський проект виявився занадто громіздким».

У свою чергу Баррозу повідомив Мєдвєдєва, що ЄС не зміг би повідомити Росію навіть якби хотів.

«Що стосується висновків останньої Єврогрупи (міністрів фінансів, які розробляли план), Росію не поінформували тому, що не поінформували уряди Європи. Давайте говорити пра цю проблему абсолютно відкрито і чесно. Перед зустріччю Єврогрупи не було попереднього рішення. На засіданні група дійшла висновку, мені здається, ближче до ранку суботи, і рішення стало результатом компромісу», - сказав він.

«Я не вірю в ідею занепаду Європи. Європейський Союз сильніший, ніж сьогодні модно говорити», - додав Баррозу.