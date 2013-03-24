Екс-майор УДО України Мельниченко впевнений, що Березовський живий

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

«Я особисто абсолютно впевнений, що він (Березовський) живий, оскільки він дуже любив життя», - заявив Мельниченко, пояснивши свої слова тим, що «не вірить у те, що він (Березовський) міг піти з життя через гроші». При цьому екс-майор підкреслив, що рік тому він спілкувався з Березовським в Ізраїлі і не чув жодних думок з боку бізнесмена про те, що у нього все погано і він хоче щось зробити. Крім того, в контексті сказаного, він наголосив, що Борис Березовський в той час був із супутницею з Москви.

«З ним ми останній раз зустрічалися в Ізраїлі. У нього все було добре, і він був із супутницею з Москви. Тому я відмовляюся вірити в цю маячню», - розповів екс-майор УДО.

«Я хочу вірити, що він свій залишок життя проведе на теплому острові і буде жити», - сказав Мельниченко.

При цьому Микола Мельниченко зазначив, що Березовський ніколи б через гроші не вжив жодних дій відносно себе. Він також підкреслив, що бізнесмен міг позичити «під чесне слово» десятки мільйонів доларів у деяких своїх друзів.

Нагадаємо, в 2005 році в інтерв'ю інтернет-виданню "Українська правда" російський бізнесмен Борис Березовський заявив, що екс-майор держохорони України Микола Мельниченко працює на російські спецслужби. "Є один важливий факт - Мельниченко регулярно буває в Москві і не буває в Україні. Таким чином, він розуміє, що його" дах "- це Москва. Але, звичайно, він не їздить туди випити пива або погуляти Тверською, звичайно, він їздить туди за прямою вказівкою, за прямим наказом вищого керівництва країни (Росії, - ред.) ", - зазначив він.

В інтерв'ю газеті «Сегодня» Борис Березовський пояснив, чому його Фонд громадянських свобод дав екс-майору, якого він вважає агентом ФСБ, грант на розшифровку його плівок: «На початку цієї історії Мельниченко виставляв себе поборником правди, а в кінці він виявився абсолютним зрадником . Ви пам'ятаєте його заяви, коли він просив мене допомогти йому вивезти його з Польщі. Я тоді послав туди літак і охоронців. А потім він став розповідати, що я провокую весь цей скандал, всю цю історію ».

Говорячи про фінансування Мельниченка, Березовський заявив: «Фонд цивільних свобод дійсно платив якусь стипендію Мельниченку, який говорив, що йому нема на що жити. Це факт. Ми оплачували витрати, пов'язані з розшифровкою плівок. Це теж факт. Я не знаю, скільки їх було - 100 тисяч, 200 тисяч, - але я цього не заперечую».

Після того, як Березовський заявив про намір передати в Україну всі записи, нібито зроблені Миколою Мельниченком у кабінеті екс-Президента України Леоніда Кучми, колишній президентський охоронець виступив зі звинуваченнями на адресу російського бізнесмена, який раніше надав йому допомогу. Зокрема, Мельниченко звернувся до Служби безпеки України із заявою про те, що Березовський нібито має намір використовувати фрагменти записів розмов у кабінеті Кучми для тиску на українську владу. При цьому він заявив, що ніколи не передавав Березовському і його людям копії своїх записів.

Мельниченко також заявив, що Березовський має намір фальсифікувати розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, і відвести Кучму і його спільників від відповідальності, і навіть, можливо, ліквідувати Кучму і самого Мельниченка. Крім того, Мельниченко звинуватив екс-генпрокурора України Святослава Піскуна і частину оточення Віктора Ющенка у змові з Березовським.