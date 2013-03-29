Авіація ЧФ готується до вильоту з аеродромів в Криму

Про це повідомив журналістам офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков.

"Загін великих десантних кораблів (ВДК) Чорноморського флоту в складі ВДК "Азов", ВДК "Саратов", ВДК "Микола Фільченков", ВДК "Новочеркаськ" у супроводі кораблів охорони і суден забезпечення прямує курсом в призначений район в акваторії Новоросійська. У нічний час 29 березня загін відпрацьовував завдання спільного маневрування у складі ордера, організацію протиповітряної оборони на переході морем ", - цитує РІА Новости.

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За словами Конашенкова, кораблі супроводу провели навчання з протимінної оборони, відбиття атак. Також командування загону організувало тренування по зв'язку, корабельні навчання з боротьби за живучість і заняття з десантниками з вивчення ділянки узбережжя в районі висадки.

Генерал також уточнив, що авіація Чорноморського флоту на аеродромах Кача і Гвардійське готова до вильоту.