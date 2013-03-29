Президент Кіпру: Ми не маємо наміру виходити з єврозони

"Ми не маємо наміру виходити з єврозони. Ми жодним чином не маємо наміру експериментувати з майбутнім нашої країни", - сказав Анастасіадіс. Він зазначив, що, завдяки Обговореному з ЄС планові порятунку економіки Кіпру, поширення кризи вдалося зупинити.

Про це повідомляє РІА Новости за інформацією агентства Рейтер.

Кіпр, який опинився під загрозою дефолту, домовився з Єврогрупою про надання кредиту в обмін на оздоровлення банківської системи острова. Домовленості включають фактичне банкрутство другого за величиною банку Laiki і реструктуризацію першого по величині Bank of Cyprus. Як очікується, великі (понад 100 тисяч євро) вкладники втратять в Bank of Cyprus 30-40% депозитів, а в Laiki втрати складуть порядку 80%.

Фінансова криза на Кіпрі посилила спекуляції з приводу можливого виходу країни з єврозони і навіть розвалу зони єдиної європейської валюти. Як заявляв на цьому тижні нобелівський лауреат з економіки Пол Кругман, найбільш сприятливим розвитком подій для Кіпру є вихід з єврозони і розвиток таких галузей, як туризм і сільське господарство. При цьому він визнавав, що з політичних причин Кіпр навряд чи зважиться на вихід з єврозони.