У Грузії завтра скасують надзвичайний стан

Надзвичайний стан у Грузії буде знято 16 листопада з 19.00 за місцевим часом.

Відповідне рішення сьогодні ухвалив парламент Грузії на пленарному засіданні, схваливши відповідну ініціативу Президента Михайла СААКАШВІЛІ, повідомляє агентство «Новини-Грузія».

За відміну надзвичайного стану в Грузії з 16 листопада проголосували 153 депутати, проти виступили двоє.

"Я вітаю це рішення. Надзвичайний стан відміняється раніше встановленого терміну, і сподіваюся, це сприятиме миру і злагоді в країні", - заявила спікер парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ на засіданні парламенту.

Як повідомляв УНІАН, надзвичайний стан було введено в ніч з 7 на 8 листопада указом Президента Грузії М.СААКАШВІЛІ на всій території країни на 15 діб. Упродовж цього часу всім теле- і радіоканалам, окрім громадського, заборонено збирати і поширювати інформацію про події в країні. Два незалежні телеканали – “Імеді” і “Кавкасіа” - припинили своє мовлення за декілька хвилин до оголошення надзвичайного стану в результаті втручання поліції.

Президент Грузії ввів надзвичайний стан у відповідь на масові демонстрації протесту, які проводились у Тбілісі з 1 по 7 листопада і які завершились розгоном демонстрантів 7 листопада правоохоронними органами із застосуванням водометів, сльозогінного газу і гумових куль.

М.СААКАШВІЛІ також оголосив про призначення дострокових президентських виборів на 5 січня 2008 року і референдум щодо дати виборів парламенту – навесні або восени.