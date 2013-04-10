Качинський закликав поляків боротися за правду про Смоленську авіакатастрофу

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав під час виступу біля канцелярії глави Польської держави перед своїми прихильниками, котрі зібралися для того, аби відзначити 3-тю річницю цієї катастрофи.

Я.Качинський відзначив, що його брат був справжнім патріотом Польщі та боровся за краще життя для усіх поляків, тому потрібно добиватися правди.

«Я абсолютно впевнений, що ми переможемо. Якщо змогли три роки під таким тиском витримати і зібралися тут, то переможемо. Бо там, де є воля та добрий намір, там приходить перемога», – сказав він.

Лідер PiS, котрий програв позачергові президентські вибори 2010 року представнику нинішньої партії влади «Громадянська платформа» (РО) Броніславу Коморовському, висловив переконання, що у Польщі є «мільйони патріотів, котрі не дадуть собою маніпулювати».

«Праві ті, хто каже, що якщо погодимося з тим, що діється навколо Смоленська, то з Польщею можна буде зробити будь-що», – сказав Я.Качинський.

Він підкреслив, що поляки мають не лише право, але й обов'язок добиватися правди про цю найбільшу в сучасній історії країни трагедію.

Як повідомляв УНІАН, глава польського уряду Дональд Туск сьогодні висловив сподівання, що Смоленська катастрофа колись об'єднає поляків.

«Вірю, що настане день, коли ця трагічна річниця не буде ділити поляків, і можна буде разом віддатися спільним роздумам та спільній молитві», – сказав глава уряду.

Довідка УНІАН. Польська урядова комісія в своєму остаточному звіті, оприлюдненому в липні 2011 року, назвала основною причиною Смоленської трагедії 10 квітня 2010 року помилки пілотів, внаслідок яких літак опинився занадто низько над землею та зачепив крилом дерево.

Група депутатів PiS в оприлюдненому у вересні 2012 року звіті заявила про спеціально організоване вбивство делегації польських високопосадовців, зазначивши, що літак впав через «два вибухи»: один з них, за їх версією, відламав частину крила, а другий – знищив повністю весь літак.

За даними оприлюдненого на початку цього тижня опитування, проведеного для громадського телеканалу TVP1, 52% поляків досі не знають відповіді на найважливіші питання в справі Смоленської катастрофи, в той час як лише 34% вважають, що все найголовніше вже було з’ясовано. Решта 14% не мають точки зори на цю справу.