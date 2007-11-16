США: Китай створив потужний режим контролю інформації

У Китаї створена одна з найефективніших у світі систем контролю за інформацією в ЗМІ, що дозволяє владі маніпулювати уявленнями китайців, заохочувати вороже ставлення до іноземців і навіть контролювати імідж Китаю за кордоном, йдеться в доповіді, підготовленій Комісією з американо-китайських відносин у сфері економіки і безпеці, створеній Конгресом США.

"Використовуючи вдосконалені технології, жорсткі покарання за спротив і заохочення тих, хто "грає за правилами", китайська влада створила один з найефективніших у світі режимів контролю інформації", - зазначається в документі, поширеному у Вашингтоні.

"Китайський уряд контролює зміст газет, журналів, телебачення, радіо і інтернету... Китайських журналістів знижують на посаді, звільняють, кидають у в`язницю і б`ють за порушення обмежень за змістом в ЗМІ".

За даними доповіді, "користувачі інтернету стикаються з аналогічними обмеженнями, за порушення яких можна потрапити у в`язницю".

"Жорстке покарання за висвітлення заборонених тим, а також невизначеність, де саме в кожну конкретну мить проходить тонка межа, створили атмосферу жорсткої самоцензури серед китайських журналістів", - наголошується в документі.

У ньому повідомляється також, що через контроль над ЗМІ влада КНР має можливість "впливати і маніпулювати поглядами багатьох китайських громадян".

"Хоча більшість китайців і розуміють, що інформація від китайських державних ЗМІ може бути не вільною від цензури і пропаганди, у них не немає практично ніякого вибору, крім як покладатися на ці ЗМІ при формулюванні своєї думки про зовнішній світ", - зазначається в дослідженні, де також наголошується, що "Пекін використав цей потенціал для того, щоб сформувати відчуття глибокого націоналізму всередині Китаю і розпалювати серед китайців сильних настроїв, ворожих щодо іноземців".

"Крім того, Пекін використовує такий контроль для впливу на те, як його сприймає зарубіжне населення, зокрема в США", - пишуть автори доповіді, переданої ними до Конгресу США з рекомендаціями збільшити фінансування для розширення обсягів американського державного телевізійного і радіомовлення із США на КНР, а також розширення обсягів інформації, що поширюється через інтернет.

РІА "Новости"