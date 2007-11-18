ЄС витрачає на прибирання своїх приміщень більше, ніж на зовнішню політику

Євросоюз більше коштів витрачає на підтримку чистоти в своїх будівлях, ніж на забезпечення загальної зовнішньої політики і політики безпеки, пише РІА "Новости" з посиланням на бельгійські ЗМІ.

"ЄС 2006 року витратив на зовнішню політику і політику безпеки 60,7 мільйона євро, водночас прибирання будинків Єврокомісії, Ради ЄС і Європарламенту коштувало 89,2 мільйона євро", - повідомляють видання. Тільки в однієї Єврокомісії, крім її штаб-квартири "Берлемона", офіси розміщені в більш як 60 будинках у центрі Брюсселя.

Сесії Європарламенту по черзі проводяться в головному офісі в столиці Бельгії та в Страсбурзі, де для асамблеї було недавно придбано два нові будинки.

У Ради ЄС до "Юстус Ліпсус", під дахом якого проводяться саміти ЄС, також додалася нова офісна будівля. Крім того, інститути ЄС мають в своєму розпорядженні офісні приміщення в Люксембурзі.

В самому лише Брюсселі корпус єврочиновників налічує понад 20 тисяч осіб.