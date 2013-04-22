Спецслужби США допитають вдову Тамерлана Царнаєва

Про це повідомляє в понеділок агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на адвоката Рассел, передає РІА Новости. Поліція США 19 квітня затримала в місті Уотертаун чоловіка, підозрюваного у причетності до вибухів на Бостонському марафоні, жертвами якого стали три людини і більше 180 були поранені. Пізніше чоловік помер у лікарні від численних кульових поранень.

За даними ЗМІ, загиблий - Тамерлан Царнаєв, його 19-річний брат Джохар тоді зміг сховатися від поліції, операція з його затримання тривала близько 15 годин. Слідчі спробували поговорити з Рассел в будинку її батьків, де вона проживає в даний час, проте жінка відмовилася з ними розмовляти. За словами адвоката Амато ДеЛука (Amato DeLuca), Рассел заявила владі, що не помітила нічого підозрілого в поведінці свого чоловіка після терактів. Вона також розповіла, що працювала 70-80 годин на тиждень у якості доглядальниці, в той час як її чоловік дбав про їх дочку.

Раніше повідомлялося, що у Тамерлана залишилися дружина і трирічна дочка, які проживають у США. За даними британської газети Daily Mail, 24-річна Кетрін Рассел спеціально прийняла іслам, щоб стати дружиною Царнаєва. У свою чергу, представник департаменту охорони здоров'я Род-Айленда, де зберігаються архіви актів цивільного стану, заявила про те, що запис про офіційне укладення шлюбу між Царнаєвим і Рассел в документах відсутній.