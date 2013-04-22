ЗМІ: Поліція Канади запобігла серії великих терактів

Подробиці спецоперації будуть оголошені пізніше, передає в понеділок з посиланням на джерела канадська телерадіомовна компанія CBC.

За даними CBC, підозрювані терористи перебували під спостереженням спецслужб кілька років, їх затримання стало результатом масштабної операції, скоординованої з владою США.

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