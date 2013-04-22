ЗМІ: Поліція Канади запобігла серії великих терактів
21:19, 22 квітня 2013Світ
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Канадська поліція запобігла серії великих терактів на території країни, заарештувавши кілька людей у провінціях Онтаріо і Квебек.
Поліція Канади / Фото з сайту kievskaya.com.ua
Подробиці спецоперації будуть оголошені пізніше, передає в понеділок з посиланням на джерела канадська телерадіомовна компанія CBC.
За даними CBC, підозрювані терористи перебували під спостереженням спецслужб кілька років, їх затримання стало результатом масштабної операції, скоординованої з владою США.
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