ЗМІ: Поліція Канади запобігла серії великих терактів

21:19, 22 квітня 2013
Світ
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Канадська поліція запобігла серії великих терактів на території країни, заарештувавши кілька людей у провінціях Онтаріо і Квебек.

Поліція Канади / Фото з сайту kievskaya.com.ua

Подробиці спецоперації будуть оголошені пізніше, передає в понеділок з посиланням на джерела канадська телерадіомовна компанія CBC.

За даними CBC, підозрювані терористи перебували під спостереженням спецслужб кілька років, їх затримання стало результатом масштабної операції, скоординованої з владою США.

РІА Новости

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