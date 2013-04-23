У Молдові урядова криза

КС Молдови розглядав звернення депутатів від Ліберальної партії, які наполягали на тому, що Філат, якому на початку березня парламент виніс вотум недовіри, не може залишатися виконуючим обов'язки прем'єр-міністра до формування нового кабінету. На думку депутатів, президент не тільки мав призначити нового в.о. прем'єра, а й не мав права знову висувати кандидатуру Філата на цей пост.

Конституційний суд, врешті, визнав претензії депутатів обґрунтованими.

«Прем'єр-міністр, відправлений у відставку шляхом винесення вотуму недовіри за підозрою в корупції, не може залишатися в.о.голови уряду і не може знову балотуватися на посаду прем'єр-міністра до з'ясування всіх обставин. Президент Молдови зобов'язаний призначити виконуючого обов'язки прем'єр-міністра з-поміж членів уряду, порядність яких не перебуває під сумнівом», - цитує рішення Лента.ру.

Голова адміністрації президента Молдови, коментуючи винесене КС рішення, назвав його «конституційною катастрофою», повідомляє ІТАР-ТАСС. Влад Філат скликав уряд на термінове засідання, яке проходить за зачиненими дверима за участю голови місії ЄС в Молдові Дірка Шубеля.

Визнання неконституційними указів президента про призначення Філата в.о. глави уряду і висунення його на посаду прем'єр-міністра, зазначають експерти, може спровокувати нову політичну кризу в країні. У сформованій ситуації, швидше за все, не вдасться затвердити новий кабінет міністрів, склад якого Філат мав подати парламенту до 25 квітня. За сформоване Філатом уряд готові були проголосувати 52 депутати, що забезпечувало його затвердження.

Крім того, будь-який інший кандидат на прем'єрство, крім Філата, має низькі шанси на затвердження парламентом. Представники Ліберально-демократичної партії Філата, що займають 31 з 101 місця в парламенті, вже заявили, що не голосуватимуть за іншого кандидата. Партія комуністів, яка займає 34 місця, в свою чергу, вимагає розпуску парламенту і проведення дострокових виборів.