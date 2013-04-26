Мати братів Царнаєвих фігурувала в терористичному списку ФБР (фото)

Про це повідомляє в п'ятницю телеканал CNN, передає РІА Новости. Раніше в ЗМІ повідомлялося, що спецслужби США отримували від російської сторони інформацію про Тамерлана Царнаєва, який також фігурував у секретному списку. Старший брат обвинуваченого в теракті Джохара Царнаєва, Тамерлан, минулої п'ятниці помер у лікарні від поранень, отриманих у перестрілці з поліцією.

Навесні 2011 року ФБР розслідувало можливі зв'язки Царнаєва з екстремістами і включило його ім'я в базу TECS, створену для відстеження перетину підозрілими особами кордонів США. Записи в ній залишаються активними впродовж року. У вересні 2011 року з ініціативи ЦРУ Царнаєв опинився в іншому списку підозрюваних у зв'язках з тероризмом - TIDE, який знаходиться у віданні національного контртерористичного центру.

Коли Царнаєв виїхав із США до Росії в січні 2012 року, спецслужби отримали сигнал від бази TECS. Однак, коли він повернувся в США в червні 2012 року, термін давності його записи в базі закінчився. Сигнал не надходив і від бази TIDE.