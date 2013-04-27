Берлусконі увійде в новий уряд Італії

Один із засновників Демократичної партії Італії Енріко Летта оголосив склад нового уряду президентові Джорджо Наполітано. Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.

За словами Летти, в новий уряд увійде колишній прем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі. Посаду заступника прем'єр-міністра і міністра внутрішніх справ забере партійний секретар Берлусконі Анджеліно Альфано.

Глава італійського банку Фабріціо Саккоманні стане міністром економіки. Колишній глава Європейської комісії Емма Боніно займе пост міністра закордонних справ. Екс-міністр внутрішніх справ Анна Марія Канчелльєрі займе крісло міністра юстиції. Міністром оборони стане Маріо Мауро, який займав з 2004 по 2009 роки посаду заступника голови європейського парламенту.

У неділю новий уряд має скласти присягу президенту Республіки, а потім отримати довіру в обох палатах національного парламенту.