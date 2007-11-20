Шварценеггер побив рекорд Каліфорнії зі збору грошей

Губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер поставив рекорд штату зі збору коштів на політичні цілі. Для фінансування двох своїх передвиборчих кампаній і декількох референдумів йому вдалося одержати більше 125 мільйонів доларів, пише газета San Francisco Chronicle.

Попередній рекорд належав колишньому губернаторові Грею Девісу, який за сім років назбирав 120 мільйонів доларів. Шварценеггеру для того, щоб обійти свого попередника, знадобилося всього чотири роки.

Більшість коштів надійшли колишній кінозірці а нинішньому політику від приватних компаній і їх власників. Тим часом спостерігачі звертають увагу, що, коли в 2003 році Шварценеггер вперше балотувався на пост губернатора, він пообіцяв не залучати в політику сторонні кошти, заявивши, що у нього достатньо грошей для фінансування своєї політичної діяльності.

Лента.ру