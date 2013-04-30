У Москві горів корпус МДУ

Площа пожежі становила близько 20-30 квадратних метрів, повідомив РІА "Новости" джерело в правоохоронних органах.

Повідомлення про пожежу на третьому поверсі п'ятиповерхового корпусу надійшло о 06.56 за місцевим часом (05.56 за Києвом). Пожежі надали другий номер складності за п'ятибальною шкалою.

"Пожежа відбувається в хімічній лабораторії. Вогонь поширився на площі близько 20-30 квадратних метрів. Відкрите горіння збито", - сказало тоді джерело.

Керівник прес-служби московського ГУМНС Віктор Бірюков повідомив, що загасити вогонь швидко і без наслідків дозволила сигналізація, виведена безпосередньо на пульт пожежної охорони. Він зазначив, що тиждень тому в головній будівлі МДУ, поруч з якою і знаходиться хімфак, проводилися масштабні пожежні навчання.

Раніше Бірюков повідомив, що ніякої загрози, пов'язаної з небезпечними хімічними речовинами, в результаті пожежі не виникло. На момент загоряння людей в будівлі не було.

В результаті НП ніхто не постраждав.