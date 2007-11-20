Саакашвілі повинен піти у відставку протягом тижня

Президент Грузії Михайло Саакашвілі, який має намір взяти участь у дострокових президентських виборах на початку січня, піде у відставку в проміжку між 21 і 26 листопада, повідомив журналістів голова Центральної виборчої комісії Леван Тархнішвілі.

"Згідно з конституцією Грузії, позачергові президентські вибори повинні бути призначені не пізніше 45 днів від дня відставки діючого глави держави. У свою чергу, кандидати в президенти повинні бути офіційно названі за 40 днів до виборів", - сказав Тархнішвілі.

За його словами, якщо вибори орієнтовно відбудуться 5 січня 2008 року, то діючий президент Грузії, який заявив про бажання брати участь у виборах, повинен піти у відставку між цими двома термінами, тобто між 21 і 26 листопада.

У разі відставки президента Грузії, згідно з конституцією, повноваження голови держави автоматично переходять до спікера парламенту країни.

Про бажання брати участь у президентській гонці офіційно заявили вісім грузинських політиків. Серед них діючий президент Михайло Саакашвілі, лідер Лейбористської партії Шалва Нателашвілі, кандидат від об`єднаної опозиції бізнесмен Леван Гачечиладзе, бізнесмен Бадрі Патаркацишвілі, лідер Партії "зелених" Грузії Гіоргий Гачечиладзе, лідер політичного руху "Імеді" Ірина Сарішвілі, колишній заступник прем`єр-міністра Грузії в 1994-1995 роках Автанділ Маргіані, лідер "Партії майбутнього" Гія Маїсашвілі.

РІА "Новости"